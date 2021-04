Antwerpen

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft voor de camera van ATV gereageerd nadat het schepencollege de hele voormiddag heeft vergaderd over het al dan niet verder steunen van Let’s Go Urban (LGU), de jongeren-vzw van Sihame El Kaouakibi. Gisteren raakte bekend dat er voor 350.000 euro geld verduisterd is van de subsidies die de stad Antwerpen toekende.