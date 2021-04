Burgemeesters misnoegd over opdeling Limburg

De indeling van Limburg in drie regio's, een hervorming opgelegd door de Vlaamse regering, heeft diepe wonden geslagen bij de Limburgse burgemeesters. 36 van de 42 Limburgse burgemeesters zijn tegen de opdeling van Limburg, zegt burgemeester Marino Keulen van Lanaken. Hij doet een ultieme oproep aan zijn partijgenoot, Bart Somers en minister van Binnenlands Bestuur in de Vlaamse regering om te luisteren naar de burgemeesters en Limburg als één regio te behouden. Volgens Alain Yzermans, burgemeester van Houthalen-Helchteren zal de opsplitsing in drie regio's juist voor meer onduidelijkheid zorgen in plaats van de beoogde efficiëntie.

