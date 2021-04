Antwerps stadsbestuur volgde subsidies aan Let’s Go Urban niet goed op volgens eigen onderzoek

Volgens de stedelijke interne auditdienst zou er daadwerkelijk sprake zijn van financiële malversaties door Let’s Go Urban (LGU) van Sihame El Kaouakibi. De dienst stelde geen kwade trouw vast aan de zijde van de stadsadministratie. Het onderzoek toont wel aan dat er in de opvolging van de subsidies onvoldoende samenwerking was tussen de verschillende stadsdiensten. Het rapport wordt nu overgemaakt aan de gerechtelijke diensten.