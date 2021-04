Het EK van judoka Ellen Salens heeft slechts een wedstrijd geduurd. Ze verloor vrijdag in het Portugese Lissabon haar openingskamp in de klasse tot 48 kg. Voor Anne-Sophie Jura eindigde het toernooi een ronde later.

Salens werd met een waza-ari gevloerd door de Russin Sabina Giliazova (IJF 18). De 28-jarige Jura opende met ippon tegen de Maltese Katryna Esposito (IJF 199). Daarna botste ze op de Spaanse Julia Figueroa (IJF 6). Het derde reekshoofd maakte het verschil met een waza-ari na 2’11”. Figueroa nam zo revanche voor haar nederlaag tegen Jura op het EK van 2018 in Tel Aviv.

(belga)