Max Verstappen zit Mercedes op de hielen tijdens eerste oefensessie GP van Emilia-Romagna

Mercedes was tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Emilia-Romagna met beide wagens bovenaan terug te vinden. Max Verstappen was echter slechts 0,058 seconde trager dan Valtteri Bottas die de snelste liet noteren. Drie rijders dus binnen een handvol duizendsten, het begin van een ongetwijfeld zeer spannend raceweekend in Imola.