PODCAST. Waarom we op Limburgdag een scheiding vieren

19 april is geen gewone dag voor Limburg. Het is Limburgdag. Al vieren we dan wel een scheiding: die van Nederlands-Limburg, exact 182 jaar geleden. Hoe het kwam dat de twee Limburgen uiteen moesten, vertelt uw krant in een gloednieuwe podcast: ‘Een scheiding als feestdag’.

Deze krant pioniert nu al ruim een jaar met dat wondere audiomedium dat podcast heet: we hadden de wolf, verhalen achter Limburgse wereldsongs, het drama van de verdwijning van Elke Wevers en podcasts rond spraakmakende Limburgse moorddossiers. Nu trekken we een andere la open. Ook de geschiedenis is par excellence geschikt om naar een verhaal te luisteren. Zo bij een knetterend haardvuur en met een walsende sauvignon blanc in de hand, zo u wil. Hoe kunnen we beter beginnen met Limburgse historiek dan met de story van het prille begin van ons Limburg, het kind van een scheiding?

Geboorte van Limburg

Limburg klinkt nu zo natuurlijk en vertrouwd voor ons en toch houdt die term geen steek. Historisch bekeken, dan toch. Wij waren Loon en Loon dat was een deel van het prinsbisdom Luik. Onze streken, links en ook rechts van de Maas, hebben nooit deel uitgemaakt van het middeleeuwse hertogdom Limburg rond het nu oude, ingeslapen stadje Limbourg ten oosten van Luik. Ja, op een heel klein stukje Voeren na.

Toch heten we zo. Onze naam danken we aan Willem I, de eerste koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Nadat Napoleon verplicht met pensioen moest, wilde Europa terug naar de Oude Orde. Terug naar het ancien régime. Daarom kreeg Willem, een prins van Oranje, die nu koning zou worden zijn oude erflanden rond Holland terug, maar nu met de Zuidelijke Nederlanden erbij. Inclusief wij, het prinsbisdom Luik. Dat balorige, revolutionaire en onbetrouwbare Frankrijk moest aan zijn noordgrens immers een sterke staat tegenover zich krijgen. Twintig jaar eerder hadden die Fransen al de twee Limburgen voor het eerst in eeuwen verenigd in het departement van de Nedermaas. Die Franse indeling zou Willem deels overnemen, maar hij miste het hertogdom van Limburg, één van de 17 roemrijke provinciën van keizer Karel. De Franse indeling bleef, we bleven samen, maar vanaf nu was het Limburg, links én rechts van de Maas.

Kind van de rekening

Dat zal niet blijven duren. Noord en Zuid in dat nieuwe koninkrijk gedragen zich als jaloerse kinderen. Ongenoegen stapelt zich op. Tot het vuur in de pan slaat in augustus 1830 met de opvoering van een opera in hartje Brussel: La muette de Portici. De Belgische Opstand is begonnen. Dàt zal verstrekkende gevolgen hebben voor Limburg. De koppigheid van Willem houdt onze Limburgen nog negen jaar samen, maar na 44 jaar huwelijk moéten we op 19 april 1839 uiteen. Omdat dat het beste paste in de Europese puzzel van toen. Limburg was het kind van de rekening. Hoe dat allemaal ging, hoort u in de podcast ‘Een scheiding als feestdag’.