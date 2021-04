Geetbets

Bij een snelheidscontrole in de Verdaelstraat in Grazen - waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur - reed donderdag één op drie gecontroleerde bestuurders te snel. De hoogst geregistreerde snelheid bedroeg er 88 km/uur. Aan de controlepost passeerden er 147 voertuigen. tb