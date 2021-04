Burgemeesters willen horeca vroeger open, maar wie terrasje doet vóór 8 mei, riskeert boete

Korpschef Nicholas Paelinck is niet gelukkig met de debatten over de terrassen die gevoerd worden. Het Overlegcomité zegt 8 mei, maar sommige burgemeesters dreigen terrassen al op 1 mei toe te laten. “Zo raakt natuurlijk niemand er nog aan uit”, zucht Paelinck. Toch is hij duidelijk: wie zijn terras zet én wie er plaatsneemt kan een boete krijgen. “Wij controleren op de overtreding van de maatregel. Op dit moment is ons land in er een federale noodtoestand van kracht. Wat de covidproblematiek betreft heeft de burgemeester dus geen macht over de politie.”

Ook wie op een terrasje plaatsneemt, zal dus een boete krijgen. “Ook die persoon gaat in tegen de geldende regels”, zegt Paelinck. De korpschef gaat er evenwel van uit dat dit in Vlaanderen weinig problemen zal geven.

Politie aan de voordeur

Wie straks op reis wil naar een rode zone, zou achteraf ook de politie aan de deur kunnen krijgen. Zo zou de controle op de naleving van de quarantaineregels en zelfs de verplichte coronatest ook bij de lokale politie komen te liggen. “We zullen lijsten krijgen van mensen die in quarantaine zitten en een test zouden moeten krijgen. Die mensen moeten dan gecontroleerd worden of ze de regels volgen. Hetzij telefonisch, hetzij fysiek.”

Het nieuwe takenpakket zorgt voor veel wrevel bij de lokale politiezones. “Dit vraagt ook van ons opnieuw extra capaciteit en verschuivingen van personeel. Onze mensen zijn nog niet ingeënt, maar we moeten wel potentieel besmette mensen controleren. Dit zorgt voor veel frustratie. Daarbij vraag ik me ook af of we niet te veel het draagvlak ondergraven. Een inspecteur volksgezondheid aan de deur lijkt me nog enigszins op begrip te kunnen rekenen van de mensen. Maar een politieman aan de deur om te controleren op quarantaine of een coronatest gaat wel ver.”

