Eindelijk is er opnieuw een Amstel Gold Race, zij het dan in een light-versie. Het is ook de eerste internationale mannenwedstrijd in Nederland sinds de Dorpenomloop in Rucphen van 8 maart 2020. Daarna liet de Nederlandse overheid alleen het NK toe op de VAM-berg in Wijster. De 55ste editie wordt wel een speciale, die eerder doet denken aan het WK van 2012 dan aan een voorjaarsklassieker.