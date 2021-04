Wie volgt Mathieu van der Poel op in een compleet hertekende Amstel Gold Race? Wordt het Wout van Aert? Primoz Roglic? Julian Alaphilippe? Of doet Tom Pidcock zijn kunstje van in de Brabantse Pijl nog eens over? We weten het zondag rond vijf uur. Eén ding weten we wel zeker: de race zal er helemaal anders uitzien dan u gewoon bent.