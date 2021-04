Van Gucht: “De lichtpuntjes van de laatste weken hebben plaatsgemaakt voor onzekerheid”

Het zevendaags gemiddeld aantal besmettingen is opnieuw beginnen stijgen, met 8 procent. Er liggen ondertussen nog steeds 3.032 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, van wie 930 op de intensieve zorg. Steven Van Gucht gaf meer uitleg over de huidige stand van zaken.

“De lichtpuntjes van de laatste paar weken hebben plaatsgemaakt voor onzekerheid”, zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie. “Een scherpe daling na de piek blijft uit. We zien dat het aantal besmettingen licht stijgt en de ziekenhuisopnames nog onvoldoende dalen om de druk op de ziekenhuizen te verminderen. Er liggen nog steeds 930 mensen op intensieve zorgen en het aantal overlijdens stijgt nog licht door.”

Over de toename van het aantal besmettingen zegt Van Gucht dat dit te wijten is aan het paasmaandag-effect. “Dat artefact zou geleidelijk aan uit de cijfers moeten verdwijnen”. Het zijn vooral twintigers die momenteel besmet raken zegt de viroloog. Ook de toename in de cijfers is hier hoger dan het gemiddelde met +18 procent.

De ziekenhuisopnames blijven echter wel langzaam dalen. Toch wijst Van Gucht erop dat die in de helft van de provincies, waaronder Antwerpen, Limburg, Luik, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant nog steeds toenemen.: “Dinsdag 13 april zagen we een piek van 947 patiënten op een afdeling intensieve zorgen. Het is belangrijk om te benadrukken dat we de bezetting op intensieve onder controle moeten houden want bedden kunnen niet oneindig bij worden gecreëerd. Want elk nieuw bed vraagt ook nieuw personeel. Die kunnen we niet blijven opleiden”, zegt Van Gucht.

“De versoepelingen zijn haalbaar maar niet vanzelfsprekend”

“Het Overlegcomité heeft ons hoop gegeven met een plan van versoepelingen. We denken dat het plan haalbaar is, maar niet vanzelfsprekend. We snappen terecht naar meer vrijheid maar besef dat de huidige maatregelen nog steeds essentieel zijn om de curve te doen ombuigen. het vaccin zal op termijn helpen maar de vaccinatiegraad is nu nog te laag om een echte impact te hebben. Vergeet niet dat veel mensen in het ziekenhuis ook mensen zijn van middelbare leeftijd of senioren waarvan 20 tot 30 procent geen onderliggende aandoening heeft. het zal ook weken duren voordat zij gevaccineerd zijn. beperkt daarom nog steeds de contacten binnen tot 1 contact. Laat u testen bij symptomen, ook bij milde verkoudheidsklachten”, zei Van Gucht vrijdagochtend.

“We zien dat het aantal labotesten fors is gedaald van 70.000 naar 40.000 testen per dag. Tegelijkertijd is de positiviteit in vijf maanden nog niet zo hoog geweest. We zullen dus veel besmettingen missen. Het lage aantal testen heeft ongetwijfeld de maken met de vakantie maar ze blijven wel cruciaal. Laat u dus testen via uw huisarts of testcentrum. Werk ook met een professional in plaats van zelftesten bij symptomen”, klinkt het.