Boomplanting Aulenteer-Natuurpunt in het Overbroek

Hiervoor staken vrijwilligers van Aulenteer (de Sint-Truidense afdeling van Natuurpunt) en van de Wildbeheereenheid de handen uit de mouwen. Er werd gekozen voor bomen en struiken die de biodiversiteit verhogen. Zo werden een honderdtal zomereiken geplant in de Overbroekbeemden. Langs het fietspad werd gele kornoelje geplant en in het ‘Hoge Overbroekbos’ werden de haagbeuken aangevuld.Zomereik is een ideale boom in natte beemden. De grillig gevormde haagbeuk vinden we te weinig terug in onze bossen. De gele kornoelje (foto) werd vroeger veel aangeplant als haagplant rond boerderijen en krijgt zo in het landschap terug zijn plaats van weleer (met de bessen kan heerlijke jam worden gemaakt).