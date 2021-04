Tongerse slechtvalken hebben 3 jongen

Op de kerktoren van de Basiliek broeden al enkele jaren slechtvalken in een nestkast. De slechtvalk was uit onze contreien verdwenen maar maakt sinds enkele jaren zijn comeback. De slechtvalk is de grootste inheemse valk en wordt vaak bestempeld als ‘snelste vogel ter wereld’. Wanneer de slechtvalk zich van erg hoog op een prooi stort, kan hij tot wel 389 km per uur halen.In 2008 installeerde de ‘Ringroep Tongeren 03’ een nestkast op de toren van de Basiliek. En dat bleek een ideale broedplek. In 2019 plaatste de stad Tongeren 2 webcams bij de nestkast. Een camera in de nestkast is gericht op het nest zelf. De andere camera werd geplaatst bij de ingang van de nestkast.