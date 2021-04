MOOOV filmfestival laat Beringenaren virtueel genieten van wereldcinema

Schepen van Samenleven Hilal Yalçin is alvast enthousiast over het thema. “Dit jaar ligt de focus op de Iraanse cinema, waar prachtige en eerlijke thema’s zoals emancipatie en duurzaamheid aan bod komen. Daarnaast hebben de aangeboden films een educatieve, actuele en maatschappelijke meerwaarde die de beleving alleen maar ten goede komt.” “Een goede film biedt een venster op de wereld en slaagt erin je blik te openen. MOOOV kent deze kracht al langer. Ook dit jaar weet het filmfestival ons via prachtige verhalen te verwonderen en ons uit onze culturele comfortzone te halen. Voor deze editie werd er verder gesleuteld aan het aanbod. Filmliefhebbers krijgen nu ook de kans om in gesprek te gaan, tijdens of na de film. In de virtuele cinema kan je chatten met anderen en aansluiten bij een conversatiegroep. Zo breng je het festivalgevoel tot bij je thuis”, aldus schepen van Cultuur An Moons. Burgemeester Thomas Vints kijkt uit naar de 11de editie van het filmfestival: “Deze editie staat in het teken van virtueel samenkomen, genieten van digitale culturele activiteiten en het stimuleren van interactie. Ondanks de huidige coronamaatregelen werd er toch een knap en gevarieerd aanbod gerealiseerd. Naast het filmaanbod zelf, kan je een filmwandeling maken met het hele gezin en ook online workshops volgen. Neem zeker een kijkje op de festivalshop, daar kan je familiepakketten bestellen met lokaal en duurzaam lekkers. Waag ook zeker je kans om tickets te winnen!” Je kan je ticket makkelijk online bestellen, per film, of kiezen voor een all-in pasje waarbij je toegang krijgt tot alle films. Deze kan je vanaf 16 april bestellen via de website van MOOOV.