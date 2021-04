Beringen/Diest

Donderdag rond 19.30 uur heeft de politie een 31-jarige bestuurder uit Beringen op de Citadellaan in Diest gecontroleerd. De man viel op door zijn vlotte rijstijl. Hij bleek onder invloed van verdovende middelen. Zijn rijbewijs is in opdracht van het parket van Leuven onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Hij zal zich later voor de politierechtbank in Leuven moeten verantwoorden. tb