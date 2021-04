Ook Australië overweegt olympische atleten prioritair te vaccineren

Rusland, Israël, Denemarken, Hongarije, Kenia, Nederland en nu ook Australië, Polen en Nieuw-Zeeland hebben aangekondigd dat ze alles in het werk stellen om hun atleten zo snel mogelijk een coronavaccin te laten toedienen met het oog op de aankomende Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus).

Het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, verplicht atleten niet om zich te laten vaccineren, maar raadt het wel ten zeerste aan. In België en Frankrijk is er nog altijd geen dergelijke aankondiging geweest. De sportmensen worden er vooralsnog niet beschouwd als prioritaire groepen voor een vaccinatie tegen het coronavirus.

Richard Colbeck, de Australische minister van sport, legde donderdag op de plaatselijke televisiezender ABC uit dat hij in gesprek is met het Australisch Olympisch Comité (AOC) om “sportmensen en olympische staf prioriteit te geven om zich te laten vaccineren”.

Het AOC gaf eerder te kennen geen privilege te willen toekennen aan de Australische deelnemers, maar de stroeve vorderingen van de vaccinatiecampagne bemoeilijken de zaken.

Voorzitter van het IOC Matt Carroll is van mening dat het vaccin “erg belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van sportmensen en hun sportieve prestaties”. In Australië zijn al 1,3 miljoen vaccins toegediend aan zorgpersoneel, risicogroepen en personen van 70 jaar en ouder. Australië telt in totaal meer dan 25 miljoen inwoners.

In Frankrijk is de kwestie steeds meer voer voor discussie. Zo’n 370 à 380 mensen moeten deel uitmaken van de Franse olympische delegatie in Tokio. Reken daar ook nog eens de atleten bij die zich trachten te kwalificeren en het aantal te vaccineren sporters loopt snel op tot 500, aldus Le Monde. Momenteel behoren ze nog niet tot de prioritaire groepen. Hun vaccinatie is voorzien rond midden juni.

In België laait de discussie eveneens hoog op. De drie ministers van Sport Ben Weyts (N-VA), Valérie Glatigny (MR) en Isabelle Weykmans (PFF, Duitstalige gemeenschap) ijveren voor een vaccinatie van de Belgische atleten voor midden mei bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en eerste minister Alexander De Croo (Open VLD), zo berichten Belgische media vrijdag. Zo’n 500 vaccins moeten volstaan om de Belgische atleten en hun entourage te beschermen. (belga)