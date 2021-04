Strand van Knokke elke dag overspoeld met honderden feestvierders

Burgemeester Piet De Groote was kwaad toen hij vernam dat de terrasjes pas op 8 mei open mogen, en daar heeft hij een goede reden voor. Zijn mondaine badstad wordt al dagenlang overspoeld door honderden jongeren die er vanaf de namiddag geïmproviseerde feestjes houden. Telkens troepen ze samen tussen het Lichttorenplein en het Albertplein, waar misnoegde bewoners en handelaars tal van ontluisterende beelden konden maken.

Mondmaskers of afstand: de jonge gasten kennen het niet. En heel wat strandbars houden er zelfs schade aan over. “Het gaat om jongeren uit het Brusselse of Waals-Brabant die elk jaar terugkeren, met ouders die hier een tweede verblijf hebben”, legt korpschef Steve Desmet uit. Het probleem is hem welbekend. “Ze hebben niets om handen door de coronamaatregelen en troepen elke avond samen op dezelfde plaats. Het is helemaal niet oké, maar ingrijpen met de botte bijl is niet slim.” (Lees verder onder de foto)

© if

Een moeilijke evenwichtsoefening, dus. “Kiezen tussen de pest en de cholera”, beschrijft Desmet het. “We hebben het strand al een paar keer vrijgemaakt. De jongeren worden aangesproken en gewezen op de coronamaatregelen en er worden ook effectief boetes uitgeschreven. Maar we dweilen met de kraan open. Dit is het resultaat van de beslissingen die men in Brussel neemt”, geeft de korpschef aan.

“Als we de boel opkuisen zoals we dat afgelopen zomer in de uitgaansbuurt deden, verplaatst het probleem zich naar de thuissfeer waar de kans op besmetting veel hoger ligt. Ik weet dat deze taferelen er niet uitzien en frustrerend zijn voor bewoners van Knokke-Heist. Toch houden we de jongeren liever in het zicht en in de buitenlucht dan op clandestiene feestjes. We willen ook geen scènes of taferelen ontketenen op het strand waar gezinnetjes genieten van de zon. Zo’n veldslag: daar heeft niemand baat bij.”

Terug naar school

En nu? “Wachten tot de paasvakantie over is, want dan moeten die gasten allemaal terug naar school”, aldus Desmet. “Mensen mogen boos zijn op de politie, dat interesseert mij niet. Wij proberen de beste inschatting te maken inzake beheersing van het probleem. Om alle belangen te verzoenen en het vervolgens op te lossen op het terrein. Maar dit is inderdaad hélemaal niet oké, en die boodschap proberen wij ook uit te dragen.”