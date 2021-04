“De meeste moordenaars zijn heel gewone mensen”: het leven van deze vijf vrouwen zit vol ‘true crime’

Justitie verliest langzaam maar zeker zijn status van mannenbastion, met steeds meer vrouwen in de rangen. Vorig jaar werd zelfs het hoogste glazen plafond doorbroken met voor het eerst een vrouwelijke voorzitter van het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van ons land. Een rechter, magistraat, strafrechtadvocaat, hoofdinspecteur en wetsdokter vertellen over hun liefde voor de job. “Nee, het is niet zo sexy als CSI. En toch is het een fantastische job.”