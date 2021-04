in Nederland houdt 9 op de 10 van de gevaccineerden zich netjes aan de regels

Een overgrote meerderheid zou zich na een vaccinatie nog steeds aan de coronamaatregelen houden in Nederland. Dat blijkt uit peilingen van EenVandaag en ouderenorganisatie Anbo.

Maar liefst 91 procent van de gevaccineerden zouden zich nog aan de maatregelen houden. Zo zouden ze nog steeds terughoudend zijn om te knuffelen. Maar uit de peiling blijkt ook dat de ouderen binnenshuis wat losser omgaan met de maatregelen. Zo geeft 16 procent aan zich maar deels te houden aan de maatregelen rond handen wassen en bezoek. Zo’n 5 procent zegt de maatregelen helemaal niet meer te volgen. Bijna 79 procent blijft álle regels wel trouw.

Mensen die een of twee prikken hebben gehad, houden zich vooral nog aan de regels omdat ze vrezen het virus mogelijk over te dragen op dierbaren. Een klein deel van de mensen is bang om zelf alsnog ziek te worden.