Wel strafvermindering maar geen Spelen voor Amerikaans topspurter Christian Coleman

Christian Coleman, de wereldkampioen 100m en de voorbije jaren de snelste man, ter wereld, ziet zijn straf van 24 naar 18 maanden teruggebracht. Hij blijft dus schuldig bevonden aan drie inbreuken tegen de whereabouts, de verblijfsgegevens die onaangekondigde dopingcontroles mogelijk maken. De sanctie is ingegaan in van mei 2020. Dat wil zeggen dat hij definitief de Olympische Spelen van Tokio 2021 mag vergeten.

De 25-jarige Coleman, de regerende wereldkampioen op de 100 meter, werd vorig jaar door de Athletics Integrity Unit (AIU) geschorst nadat hij in 2019 drie dopingcontroles had gemist. De atleet ging in beroep bij het TAS en kreeg daar deels gehoor. Zijn schorsing, die aanvankelijk liep tot 13 mei 2022, is teruggebracht tot 13 november 2021. Daardoor is hij wel nog steeds geschorst voor de Spelen in Tokio (23 juli - 8 augustus).