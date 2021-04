Flirten heeft een niet zo goede reputatie. We denken bij het woord vaak aan manipulatie, verleiden met als enige doel de jacht, enkel gericht op het hebben van seks, oppervlakkigheid. Dat is bijzonder spijtig, want flirten is niet alleen een heel fijne manier van te zien en gezien te worden, een heerlijke manier om een contact tot stand te brengen, maar het vertelt ons ook veel of en hoe we ons (durven) tonen in het contact met anderen.