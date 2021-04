Video vrijgegeven van politieagent die 13-jarige doodschiet in Chicago: ‘Ondraaglijk’

Op de bodycambeelden van agent Eric Stillman is te zien hoe hij Adam Toledo achtervolgt in een steeg in de Mexicaanse wijk Little Village. Stillman beveelt de jongen te stoppen en zijn handen te laten zien. ‘Laat het vallen. Laat het vallen’, roept de politieman nog, waarbij hij lijkt te verwijzen naar een vuurwapen. Dan schiet Stillman Toledo neer, net op het moment dat de tiener is gestopt en zijn handen in de lucht heeft gestoken.

‘Er is geschoten. Er is geschoten. Stuur nu een ambulance’, zegt de 34-jarige agent daarna. Tussen het moment dat de agent uit zijn wagen stapte en op Toledo schoot, zaten 19 seconden.

Wapen

Het parket zegt dat Toledo gewapend was, maar op de beelden lijkt hij ongewapend op het moment dat hij wordt neergeschoten. Andere beelden van een beveiligingscamera laten zien hoe Toledo een voorwerp achter een hek gooit, luttele moment voordat hij stierf. Latere bodycambeelden tonen hoe een agent met een zaklamp naar een wapen schijnt vlakbij waar de feiten plaatsvonden.

De 13-jarige was die nacht samen met de 21-jarige Ruben Roman op straat. Roman had net geschoten op een passerende auto en dat geluid alarmeerde de politie waarop de confrontatie tussen de twee en de politie begon. Roman werd uiteindelijk getackeld door Stillmans collega.

Hij verscheen zaterdag voor de rechtbank. Roman wordt volgens lokale media beschuldigd van onrechtmatig wapengebruik en het in gevaar brengen van een kind.

Stillman, die al zes jaar bij de politie werkt, is op dit moment nog niet formeel beschuldigd. In afwachting van de uitkomst van een officieel onderzoek werd hij na die nacht op administratief werk gezet.

Politiegeweld in VS

Tijdens een persconferentie donderdag, voordat de beelden werden vrijgegeven, noemde burgemeester Lori Lightfoot van Chicago de beelden ‘ondraaglijk’ en riep ze de inwoners op kalm te blijven. De spanningen rond politiegeweld lopen hoog op in het land. Midden in het proces tegen de politieagent die beschuldigd wordt van de dood van de 40-jarige zwarte man George Floyd in mei vorig jaar, werd in Minneapolis de jonge zwarte man Daunte Wright, doodgeschoten door een politievrouw. Die beweert dat ze per ongeluk haar dienstwapen gebruikte in plaats van haar taser.

Ook de familie van de Toledo riep op tot kalmte. Hun advocaat Adeena Weiss-Ortiz liet weten dat ze ijveren voor ‘gerechtigheid voor Adam, wat dat ook mag betekenen’. ‘Of Adam nu een koorknaap was of betrokken bij een of andere onbehoorlijke activiteit, het feit is dat hij over straat liep en werd neergeschoten, hoewel hij niet gewapend was’ op het moment dat hij werd gedood, aldus Weiss-Ortiz nog tegen verslaggevers. ‘Ik weet niet of de agent genoeg tijd had of niet. Het enige wat ik weet is dat de agent getraind is om niet te schieten op ongewapende individuen.’

Er kwamen in Chicago werd er voor Toledo vreedzaam geprotesteerd en op de plaats waar hij stierf, werden volgens lokale media knuffels, kaarsen en bloemen gelegd.