LA Lakers voor het eerst terug met fans sinds uitbraak corona maar winnen lukt niet

De Lakers moesten het nog steeds zonder LeBron James en Anthony Davis doen. In afwezigheid van hun geblesseerde vedetten bleken de Californiërs niet opgewassen tegen de Celtics, waar Jaylen Brown uitblonk met 40 punten (en negen rebounds).

Voor Boston was het de vijfde zege op rij, de 30e in 56 matchen. Daarmee staat het team vijfde in de Eastern Conference. Ook de Lakers zijn nummer vijf, in de Western Conference, met 34 overwinningen en 22 nederlagen.

Phoenix, de nummer twee in het westen, won in eigen huis met 122-114 van Sacramento. Golden State, dat als negende volop strijdt voor een plaats in de play-offs, won onder impuls van Stephen Curry (33 ptn) met 101-119 van Cleveland. Curry maakte voor de negende opeenvolgende keer minstens 30 punten, een persoonlijk record voor de zevenvoudige All-Star.

Milwaukee verstevigde zijn derde plaats in het oosten na een 109-120 overwinning bij Atlanta.