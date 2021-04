Brusselaars kunnen type vaccin kiezen

In tegenstelling tot in Vlaanderen kunnen Brusselaars via een online reservatietool zelf kiezen in welk vaccinatiecentrum en op welk tijdstip ze hun prik krijgen.

Bij de prikmomenten in het systeem staat telkens de eerste letter van het vaccin dat dan wordt toegediend, wat toelaat om met wat heen- en weergeklik te kiezen welk vaccin je uiteindelijk krijgt. “Het klopt dat het Doclr-systeem (waarlangs die reservaties lopen, red.) verwijst naar de letters van de types vaccins”, bevestigt Fatima Boudjaoui, woordvoerster van de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), die de vaccinatiecampagne beheert. “Als men dit weet, kan dat inderdaad de mensen beïnvloeden om een andere afspraak of vaccin te vragen.”

“Wij hebben dat reservatiesysteem niet zo geconfigureerd. De letters van de vaccins zijn er standaard in voorzien”, zegt Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Bruvax

Die mogelijkheid om aan ­’vaccinshopping’ te doen is opvallend, want het is al maanden de bedoeling dat het net niet gebeurt. “Vaccinshopping is en blijft onmogelijk, we hebben drie vaccins die medisch-wetenschappelijk als goede vaccins worden aanzien”, verklaarde Dirk Ramaekers (KU Leuven), de voorzitter van de taskforce vaccinaties, nog in maart. Toen doken de eerste perikelen rond het AstraZeneca-vaccin op.

Vanaf maandag neemt Brussel afscheid van het federale reservatiesysteem Doclr en start het met het eigen Bruvax.