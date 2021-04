Vlaming heeft gemiddeld drie à vier knuffelcontacten

Vanaf 8 mei mag iedereen weer twee personen uit hetzelfde gezin uitnodigen thuis. Maar voor een deel van de bevolking zal dat weinig veranderen, blijkt uit het laatste GEMS-rapport, dat de redactie van Het Laatste Nieuws kon inkijken. De Vlamingen die de motivatiebarometer invulden, houden er gemiddeld bijna vier nauwe contacten op na – knuffelen hoort daar niet per se bij. Bij de Franstaligen zijn dat er bijna vijf.

“Maar dat is een gemiddelde”, relativeert motivatiepsyscholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) , die ook deel uitmaakt van expertengroep GEMS in een reactie aan HLN. “Als je naar de verdeling kijkt, zie je dat vier op de tien ondervraagden zich wel nog aan dat ene knuffelcontact houden. Het is toch belangrijk dat we dat erbij vermelden, want je hoort soms mensen die denken dat ze nog de enigen zijn die zich daaraan houden. Dat is dus zeker niet het geval en gelukkig maar.”