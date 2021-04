Beruchte kandidaat Vincent verlaat ‘De bachelorette’

Hij zat bij de laatste vijf, maar het is einde verhaal voor Vincent, de meest veelbesproken vrijgezel uit . — © SBS Belgium

Als er de afgelopen weken één kandidaat uit De bachelorette over de tongen ging, dan wel Vincent Bach. Maar donderdag viel dan toch het doek voor hem.

De 37-jarige accountmanager uit Zemst liet zich al vanaf het begin, toen hij met veel branie kwam aanrijden in een Porsche, opvallen. Om een straffe uitspraak meer of minder zat hij nooit verlegen. Maar toch wist hij lang in de running te blijven bij Elke Clijsters, vanwege de zachte kant die hij wel degelijk bleek te bezitten.

Tot donderdagavond, alleszins, toen hij van Clijsters geen roos overhandigd kreeg. Hij moest het programma verlaten met de woorden: “Het is iemand die ik wel nog ga zien en met wie ik eens iets kan gaan drinken, maar een relatie? Ik denk dat wij te verschillend zijn.” Een mooi woordmopje of gedichtje ter afscheid kreeg Vincent helaas niet van presentator Dominique Van Malder. “Zemst … er rijmt nu eens niks op Zemst. Ik ga iets drinken.”

(dewo)