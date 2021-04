De UHasselt heeft donderdag de geavanceerde VR-loopband GRAIL in gebruik genomen. — © Sven Dillen

Diepenbeek

De UHasselt heeft donderdag de geavanceerde VR-loopband GRAIL in gebruik genomen. Daarmee kunnen specifieke revalidatieoefeningen bedacht en getest worden na analyse van de stapkracht en het evenwicht. In Vlaanderen beschikt enkel het UZ Gent nog over de GRAIL, die een half miljoen euro kost.