Michael Jordan zal betreurde Kobe Bryant inhuldigen in NBA Hall of Fame

NBA-legende Michael Jordan zal de postume inwijdingsspeech voor Kobe Bryant houden tijdens de Hall of Fame inhuldiging, die door de coronacrisis is verzet naar 15 mei in Uncasville (Connecticut).

“Meer dan 50 Hall of Famers worden verwacht om het evenement bij te wonen. Leden van de 2020-groep werden gevraagd om eerdere ingewijde Hall of Fame-spelers te kiezen om hen te vergezellen, om hen voor te stellen aan hun collega’s”, aldus de verklaring van de Hall of Fame.

Michael Jordan sprak eerder al in tranen op Bryant’s emotionele eerbetoon in februari 2020, enkele weken na zijn dood op 26 januari 2020. Bryant stierf in Calabasas (Californië) bij een helikoptercrash waarbij ook acht anderen stierven, onder wie zijn 13-jarige dochter Gianna.

Naast Bryant worden in Uncasville nog twee andere groten uit de NBA-geschiedenis opgenomen in de Hall of Fame: Tim Duncan, vijfvoudig kampioen met San Antonio, en Kevin Garnett, die de titel pakte met Boston. Zij worden ingehuldigd door respectievelijk David Robinson en Isiah Thomas.

Voorts worden nog twee andere sterren geëerd: WNBA-speelster Tamika Catchings en voormalig Houston Rockets-coach Rudy Tomjanovich, tweevoudig NBA-kampioen (1994 en 1995). Laatstgenoemde zal worden ingeleid door de boomlange Hakeem Olajuwon, zijn toenmalige ster in Houston.