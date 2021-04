Van Ranst en Dedecker in de clinch over terrassen: “U zou mensen buiten moeten jagen”

Jean-Marie Dedecker en Marc Van Ranst in de studio van ‘Terzake’. — © VRT

De opening van de horecaterrassen blijft de gemoederen beroeren. Nadat het Overlegcomité woensdag besliste om die versoepeling van de coronamaatregelen pas vanaf 8 mei toe te laten, liet Jean-Marie Dedecker weten dat hij de horeca in zijn Middelkerke al een week eerder de toelating zou geven om hun terrassen te openen. Dedecker ging donderdagavond in debat over dat hete hangijzer met viroloog Marc Van Ranst.