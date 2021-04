‘Riemst gaat klassiek’ op zondag 18 april met digitaal concert van klarinettist Jules Baeten

Zondag 18 april kunnen alle muziekliefhebbers voor de derde keer genieten van een digitaal concert in de reeks ‘Riemst gaat klassiek’. De concertenreeks biedt jong,

Op dit ogenblik is Jules klarinettist bij het Antwerps Filharmonisch Orkest, Jeugdorkest Vlaanderen en het Nationaal Jeugdorkest. Hij begon zijn muzikale opleiding aan de Academie voor Muziek, Theater en Dans in Maasmechelen. Op 15-jarige leeftijd trad hij toe tot de ‘Jong Talent Klas’ van het Conservatorium van Maastricht, waar hij in juli 2020 zijn bachelordiploma behaalde. Sinds september 2020 studeert Jules aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag.

Marina Pauly, schepen van cultuur: “Als muzikale gemeente plannen wij jaarlijks meerdere klassieke concerten met regionaal talent onder de noemer ‘Riemst gaat klassiek’. Ze oogstten tot nu toe heel wat bijval. Ook de digitale concerten. Onze inwoners vinden het schijnbaar zalig om op zondagmorgen wakker te worden met een streepje muziek. Een erg geslaagd concept dus!”

“Riemst is een gemeente waar muziek in zit. Wanneer het fysiek bijwonen van een optreden niet kan door de coronamaatregelen, gaan wij digitaal vanuit ’t Paenhuys naar de Riemstse huiskamers. We kijken alvast uit naar het optreden van Jules Baeten. Volledig coronaproof” aldus burgemeester Mark Vos.

Belangstellenden kunnen het concert zondag 18 april volgen via facebook.be/gemeenteriemst of via het YouTubekanaal van de gemeente. (eva)