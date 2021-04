Audit stad Antwerpen over Let's Go Urban toont gesjoemel aan: 350.000 euro verdwenen

Er is voor 350.000 euro geld verduisterd van de subsidies die de stad Antwerpen toekende aan Let's Go Urban, de jongeren-vzw van Sihame El Kaouakibi. Dat blijkt uit het auditonderzoek dat de inspectie financiën uitvoerde in opdracht van het stadsbestuur, en dat ATV kon inkijken. De onderneemster en politica kende zichzelf ook een riant loon toe van 100.000 euro per jaar. Het Antwerpse schepencollege hakt morgen de knoop door of het Let's Go Urban in de toekomst nog blijft steunen.