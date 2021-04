De ziekenhuizen zijn niet tevreden of houden hun hart vast met de aangekondigde versoepelingen. Want hoewel het aantal besmettingen én opnames op dit moment in een dalende lijn zit, is de druk op de ziekenhuizen nog steeds erg groot. Vooral het aantal versoepelingen dat werd aangekondigd, ligt volgens de zorgsector gewoonweg te hoog. Zeker nu de situatie in de ziekenhuizen nog bijzonder precair is.