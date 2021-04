Jagersliga stelt ethische jachtcode op nadat jager das doodknuppelde

De Jagersliga stelt een ethische jachtcode op nadat een jager vorige week in Alken vermoedelijk een das doodknuppelde. Het gerechtelijke onderzoek loopt nog. De Jagersliga wacht daar niet op en laat leden een code naleven die voorkomt dat de hele sector bij mistoestanden door het slijk moet. Na de dood van wolvin Naya groeide bij veel jagers het besef dat de stal uitgemest moest worden en dat er sprake is van een generatiekloof bij de beoefenaars van de jacht. Zo is de liga ontstaan die positief en proactief de belangen van haar leden wil behartigen.