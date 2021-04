Dokter Hendrix: "Twijfels over vaccins zijn nergens voor nodig"

Massahysterie die nergens voor nodig is, én in de hand gewerkt wordt door anti-vaxers. Zij zijn alleen maar uit op het zaaien van twijfel over de vaccins. Dokter Luc Hendrix roept iedereen op om daar niet in te trappen. Na AstraZeneca zijn er problemen opgedoken met het Janssen-vaccin. Johnson and Johnson vraagt zelf om het vaccin niet meer toe te dienen. Hendrix ziet een ander fenomeen de kop opsteken. De afgunst tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Hij roept iedereen op om solidair te zijn, nog even vol te houden en zich aan de maatregelen te houden.