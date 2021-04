VIDEO: Vanheusden druk in de weer op training Standard

Zinho Vanheusden is op de weg terug van een kruisbandblessure. Weldra kan de Hasselaar de groepstraining hervatten, maar uit beelden van Standard blijkt dat hij in de tussentijd keihard alleen werkt.

Standard TV volgde de 21-jarige verdediger donderdag de hele dag door. In de filmpjes is te zien hoe Vanheusden praat met trainer Mbaye Leye, individuele passingsvormen afwerkt en in de weer is in de fitness. “Beste supporters, ik werk zo hard mogelijk om zo snel mogelijk mét jullie terug te zijn in het stadion”, zegt de enkelvoudige Rode Duivel nog.