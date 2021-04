Jonge vrouw ontvlucht psychiatrisch ziekenhuis en klimt in 40 meter hoge kraan

In Sint-Niklaas zijn de hulpdiensten vanmiddag massaal moeten uitrukken om een vrouw uit een hoge kraan te redden in de Ankerstraat. Een jonge vrouw was weggelopen uit het psychiatrisch ziekenhuis in de buurt, en in een bouwkraan geklommen van maar liefst 40 meter hoog. Omdat de ladderwagen van de brandweer maar 30 meter hoog reikt, werd het RED-team van de hulpverleningszone Waasland ingeschakeld. Dat team geraakte al klimmend tot bij de vrouw om op haar in te kunnen praten. Uiteindelijk konden ze haar ervan overtuigen om opnieuw naar beneden te komen. en ze hebben haar voorzien van de nodige beveiliging. De vrouw bleef ongedeerd en wordt nu verder begeleid.