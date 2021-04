Vincenzo Nibali met succes geopereerd aan pols: “Samen zullen we werken voor een moeilijke uitdaging, de Giro halen”

De 36-jarige Italiaan kwam woensdag tijdens een trainingsrit ten val. Ondanks zijn polsbreuk hoopt Nibali toch klaar te geraken voor de Giro, die op 8 mei van start gaat.

Nibali mag vrijdag het ziekenhuis verlaten, zo bevestigt teamarts Emilio Magni. Tijdens de ingreep, die een uur duurde, werden een metalen plaat en schroeven aangebracht. “Vincenzo zal drie dagen platte rust hebben”, aldus Magni. Daarna volgen enkele fysiotherapiesessies. “Het is moeilijk om nu, enkele uren na de operatie, een precieze timing van de volgende stappen te geven. Veel zal afhangen van hoe Vincenzo zich voelt en van wat de specialisten aangeven. Maar we kunnen hopen dat hij zo snel mogelijk een minimum aan fysieke activiteit kan doen.”

“Samen zullen we werken voor een moeilijke uitdaging, die echter niet onmogelijk is: aan de start staan van de Giro d’Italia”, verklaart teammanager Luca Guercilena. “Dag na dag zullen we horen van de artsen en de specialisten in welke mate dit haalbaar is. We zullen er alles aan doen, maar het heeft nu geen zin voorspellingen te maken. (...) We weten hoe sterk Vincenzo is, niet alleen op de fiets maar ook in zijn hoofd en wat zijn karakter betreft.”

Nibali kwam voor het laatst in actie op 20 maart. Toen eindigde hij in Milaan-Sanremo als 35e. Maandag zou hij starten in de Ronde van de Alpen en later deze maand ook in Luik-Bastenaken-Luik, maar daar moet hij dus een kruis over maken. Nibali heeft dit seizoen, na de Giro, ook nog de Tour in zijn programma opgenomen.