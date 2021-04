NBA-ster LaMarcus Aldridge zet plots punt achter carrière na “een van de engste ervaringen” in zijn leven

De zevenvoudige All-Star liet vorige maand zijn contract bij San Antonio Spurs ontbinden om bij Brooklyn Nets aan de zijde gaan te spelen van toppers als James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving en Blake Griffin. Amper enkele weken later is zijn carrière echter afgelopen.

“Tijdens mijn laatste wedstrijd had ik al last van hartritmestoornissen”, bekent Aldridge. “Later die nacht werden de stoornissen alleen maar erger en dat werd een van de engste ervaringen in mijn leven. Nadien werd ik onderzocht in het ziekenhuis en intussen ben ik aan de beterhand, maar het heeft me toch aan het denken gezet. Gedurende vijftien jaar heb ik basket op de eerste plaats gezet en nu is de tijd gekomen om voor mijn gezondheid en familie te kiezen.”

De power forward uit Texas speelde tussen 2006 en 2015 voor Portland Trail Blazers, alvorens de overstap naar de Spurs te maken.