& Others Stories gaat in zee met ontwerpster Rejina Pyo

De Zweedse modeketen & Other Stories lanceert een collectie in samenwerking met Rejina Pyo, de ontwerpster met Zuid-Koreaanse roots die de Londense modescène in rep en roer zet. Die laat zich kenmerken door creatieve stuks in felle kleuren.

Rejina Pyo, die sinds 2013 een label heeft onder haar eigen naam en in 2019 Emerging Talent Award for Womenswear won op de British Fashion Awards, ontwierp deze collectie met de garderobe van drukbezette vrouwen in gedachten. Dat resulteert in vlot draagbare ontwerpen in onder meer zijde, biologisch katoen en wol met een tijdloos karakter.

De eigenzinnige snits van de stuks moeten de sterke persoonlijkheid van de drager beklemtonen, terwijl pofmouwen, ruches of plissés de creaties zachtheid meegeven. Het kleurenpalet, gaande van donkergrijs tot zwart en van wit tot kaki en saffraangeel, is een knipoog naar tinten die we terugvinden in de natuur.

Pyo’s lijn is vanaf donderdag 15 april te koop in de geselecteerde winkels van de keten en via de webshop. Prijzen schommelen tussen de 59 en 199 euro.