Rafael Nadal laat geen spaander heel van Grigor Dimitrov in Monte Carlo

De Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 17) was het kind van de rekening in de derde ronde (ATP 17): 6-1 en 6-1 was het harde verdict. Woensdag ging de Argentijn Federico Delbonis (ATP 87) ook al vlot voor de bijl met 6-1 en 6-2.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de kwartfinale wacht Nadal de winnaar op van de wedstrijd tussen de Rus Andrey Rublev (ATP 8) en de Spanjaard Roberto Bautista-Agut (ATP 11). Zij maken later op de dag nog hun opwachting.

Eerder op donderdag kwamen ook onze landgenoot David Goffin (ATP 15) en Novak Djokovic (ATP 1) in actie in Monte Carlo. Goffin boekte een knappe overwinning tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 6): 6-4 en 7-6 (9/7), terwijl Djokovic verrassend zijn meerdere moest erkennen in de Brit Daniel Evans (ATP 33): 6-4 en 7-5. Goffin en Evans nemen het tegen elkaar op in de kwartfinales.