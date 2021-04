Hoe de jarenlange voorbereide uitvaart van prins Philip uiteindelijk om Harry draait

De generale repetitie zit erop, de saluutschoten zijn geoefend, de Last Post is ingestudeerd. Zijn kist, gedrapeerd in zijn persoonlijke banier, wacht in de koninklijke kapel op zijn laatste parade. Zaterdag, de dag van zijn begrafenis, mag de Britse wereld nog één keer rond prins Philip draaien. En toch draait alles eigenlijk opnieuw rond Harry. “Dit is zijn kans op toenadering tot de familie.”