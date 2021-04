‘I love the 90’s’ zaterdag voor het eerst live te volgen via 3 uur durende livestream

‘I love the 90’s – The party’ schrijft zaterdagavond geschiedenis, want het is de eerste keer dat je thuis kan meegenieten van hun digitale livestream. “Op je tv, smartphone, tablet of computer gaan we 3 uur non-stop door met de grootste 90’s hits, gemixt door DJ Jean (‘The Launch’), Natural Born Deejays (‘A Good Day’), DJ Jan Vervloet (‘Afflitto’) en resident-DJ Ward. Daarmee is het aftellen naar onze échte party van 16 oktober begonnen. In afwachting bedanken we iedereen voor het geduld, maar warmen we op voor het echte feestje. Dat wordt een van de eerste feestjes dit najaar en daar kijken we met z’n alleen ontzettend hard naar uit. Binnenkort maken we de line-up bekend en snelle beslissers kunnen nog tickets kopen voor deze najaarseditie”, klinkt het bij de organisatie.

Natural Born Deejays. — © rr

Wedstrijd

Wie tijdens de livestream op de sociale media zijn of haar zotste foto’s en filmpjes deelt, maakt kans op toffe prijzen. “Naast de drankbonnen, mogen 4 mensen op 16 oktober de echte party openen met hun favoriete 90’s-klassieker. Onze speciale gasten mogen niet alleen de eerste nummers kiezen van DJ Ward z’n setlist, ze mogen ze ook mee opstarten achter de draaitafels, voorzien van de nodige confettikanonnen. Gebruik zaterdagavond de hashtag #houseparty en tag in jouw post de organisatie, zo maak je kans op leuke prijzen én wie weet sta jij dit najaar op het grote podium in de Hasseltse Ethias Arena”, klinkt het bij de organisatie.

De gratis ‘I love the 90’s – The party’-livestream kan je zaterdagavond 17 april volgen vanaf 20u00 via www.musicstream.be. Op zaterdag 16 oktober 2021 kan je in de Hasseltse Ethias Arena terecht voor een nieuwe live editie. Tickets en info vind je op www.ilovethe90s.be.