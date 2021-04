VIDEO. Ex-Genk-doelman Danny Vukovic traint mee met Sydney FC

Danny Vukovic, die enkele weken geleden zijn contract bij Genk in onderling overleg met de club verbrak en vroegtijdig naar Australië terugkeerde om bij zijn hoogzwangere vrouw te zijn, heeft zijn quarantaine achter de rug. Momenteel onderhoudt hij de conditie bij Sydney FC. Vóór zijn komst naar Genk stond hij daar gedurende één seizoen in doel. Vukovic is op zoek naar een nieuwe werkgever en sloot eerder een terugkeer naar Europa niet uit. (rco)