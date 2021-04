Sinds cafés en restaurants op hun terras weer klanten mogen bedienen, is het alcoholgebruik in het Verenigd Koninkrijk meer dan verdubbeld in vergelijking met dezelfde dagen twee jaar eerder. Bingedrinken na een stresserende lockdown: is dat wat ons op 8 mei ook te wachten staat? “Ook wij gaan overcompenseren”, klinkt het bij experts, die meteen waarschuwen voor de gevolgen.