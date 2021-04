Loting WK snooker: Ronnie O’Sullivan start titelverdediging tegen Mark Joyce, zware dobber voor Chinese nummer één

De 45-jarige O’Sullivan kroonde zich vorig jaar een zesde keer tot wereldkampioen door Kyren Wilson (WS-6) met 18-8 te verslaan. ‘The Rocket’ won het WK eerder in 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013. Met een zevende titel zou hij het record van Stephen Hendry evenaren.

Als O’Sullivan de eerste horde neemt, wacht hem een duel met de Schot Anthony McGill (WS-16), vorig jaar halvefinalist, of Ricky Walden (WS-35). Trump, wereldkampioen in 2019, kan in de achtste finales David Gilbert (WS-15) of Chis Wakelin (WS-63) ontmoeten.

Voor de Chinees Ding Junhui (WS-9) is de loting het zwaarst. In zijn jacht op een eerste wereldtitel moet de runner-up van 2016 meteen voorbij Stuart Bingham (WS-18), de wereldkampioen van 2015. Woensdag won Bingham in de laatste kwalificatieronde met 10-5 van Luca Brecel (WS-47).

Viervoudig wereldkampioen John Higgins (WS-5) treft in de eerste ronde de Chinees Tian Pengfei (WS-53). In de tweede ronde wacht de Schot, wereldkampioen in 1998, 2007, 2009 en 2011, mogelijk een clash met de Welshman Mark Williams (WS-12), de wereldkampioen van 2000, 2003 en 2018 Williams moet zich dan eerst nog van Sam Craigie (WS-58) ontdoen.

Mark Selby. — © Dick Demey

Mark Selby (WS-4), die ook al drie titels op zak heeft (2014, 2016; 2017) opent tegen de Noor Kurt Maflin (WS-25). Als hij daarna ook de Noord-Ier Mark Allen (WS-13) of de Chinees Lyu Haotian (WS-56) verslaat, kan hij in de kwartfinales John Higgins of Mark Williams ontmoeten en in de halve finale is Ronnie O’Sullivan, die hem vorig jaar met 17-16 uit de finale hield, een mogelijke tegenstander.

Alle meervoudige wereldkampioen zitten dus in de bovenste tabelhelft. In de onderste tabelhelft zitten naast Judd Trump nog twee spelers die het WK al eens wonnen. De Australiër Neil Robertson (WS-3), wereldkampioen in 2010, neemt het in de eerste ronde op tegen de Chinees Liang Wenbo (WS-29) en Shaun Murphy (WS-7), wereldkampioen in 2015, geeft Mark Davis (WS-45) partij.

In de eerste ronde wordt er naar een best of 19 gepeeld, in de achtste- en kwartfinales naar een best of 25. De halve finales kunnen tot 33 frames gaan, de finale is een best of 35. De wereldkampioen steekt 500.000 pond (575.000 euro) op zak, voor de runner-up is er 200.000 pond (230.000 euro).

Zestiende finales (best of 19):

Ronnie O’Sullivan (Eng/1) - Mark Joyce (Eng/46)

Anthony McGill (Sch/16) - Ricky Walden (Eng/35)

Ding Junhui (Chn/9) - Stuart Bingham (Eng/18)

Stephen Maguire (Sch/8) - Jamie Jones (Wal/69)

John Higgins (Sch/5) - Tian Pengfei (Chn/53)

Mark Williams (Wal/12) - Sam Craigie (Eng/58)

Mark Allen (NIe/13) - Lyu Haotian (Chn/56)

Mark Selby (Eng/4) - Kurt Maflin (Noo/25)

Neil Robertson (Aus/3) - Liang Wenbo (Chn/29)

Jack Lisowski (Eng/14) - Allister Carter (Eng/23)

Barry Hawkins (Eng/11) - Matthew Selt (Eng/32)

Kyren Wilson (Eng/6) - Gary Wilson (Eng/22)

Shaun Murphy (Eng/7) - Mark Davis (Eng/45)

Yan Bingtao (Chn/10) - Martin Gould (Eng/27)

David Gilbert (Eng/15) - Chris Wakelin (Eng/63)

Judd Trump (Eng/2) - Liam Highfield (Eng/49)