Twee jongeren krijgen coronaboete na twee overtredingen in Maaseik

Tijdens een patrouille merkte een politieploeg woensdag rond 23 uur een tiental jongeren op met verschillende voertuigen aan de schaatshal op de Sportlaan. Meteen gingen enkele jongeren lopen. De rest werd verzocht de plaats te verlaten en zich aan de maatregelen te houden. Even later kwam echter de melding binnen dat jongeren in de Capucienenstraat met voorwerpen naar een gebouw en voertuigen gegooid hebben. Twee jongeren uit het eerdere groepje werden gevonden en kregen een coronaboete.