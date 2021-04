Schoenenfabriek van Valentino brandt af, Prada schiet ter hulp

Begin april woedde een zware brand in de Toscaanse schoenenfabriek van het Italiaanse luxelabel Valentino. Ruim 90 procent van het gebouw is vernield en 38.000 paar schoenen gingen in vlammen op. Nu heeft het bedrijf een plan om de productie snel te hervatten, wat mogelijk is dankzij hulp van Prada.

De fabriek in de gemeente Bucine, gelegen in de Italiaanse provincie Arezzo, vatte vuur in de nacht van 1 op 2 april. Het grootste deel van de machines, half afgewerkte schoenen én afgewerkte exemplaren werden vernield, wat leidde tot een miljoenenverlies. Dankzij veel solidariteit zal de productie vermoedelijk wel al volgende maand weer op gang komen.

“Ik ben geraakt en ontroerd door de solidariteit die werd gevormd binnen ons bedrijf”, zei Jacopo Venturini, CEO van Valentino, in een statement. “De snelheid waarmee we een effectief actieplan hebben kunnen ontwikkelen, is een duidelijk gevolg van de liefde die de Valentino-medewerkers koesteren voor ons bedrijf. Het is onze ambitie om vanaf volgende maand terug te keren en min of meer op hetzelfde tempo te produceren als vóór het incident.”

SOS Prada

De man heeft ook een bijzonder dankwoord voor zijn collega Patrizio Bertelli, CEO van dat andere Italiaanse luxelabel Prada. “Ik wil hem graag bedanken uit de grond van mijn hart. Hij nam meteen contact met ons op om zijn solidariteit te betuigen en stelde een van zijn fabrieken ter beschikking op enkele kilometers afstand van onze productielocatie.” De medewerkers verhuizen tijdelijk naar daar, een klein aantal van hen zal werken in de logistieke hub nabij de afgebrande fabriek.

VSL, kort voor Valentino Shoes Lab, produceerde 1.300 paar schoenen per dag, inclusief de kenmerkende rockstuds van het merk, en had 160 mensen in dienst. Onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog volop aan de gang. Er is niemand gewond geraakt omdat de fabriek leeg was toen de brand uitbrak.