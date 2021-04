Peter Goossens en andere horecaondernemers smeken: “Op 1 mei open, want het geld is op”

Honderd horecaondernemers doen in een gezamenlijke videoboodschap een oproep aan de politiek om de horeca op zo snel mogelijk te heropenen in mei. Het Overlegcomité besliste dat op 8 mei enkel de terrassen open mogen, als de situatie in de ziekenhuizen niet verslechtert. “De reserves die ik 25 jaar lang heb opgebouwd, zijn zo goed als op”, zegt organisator Kasper Stuart. In de video komen grote namen als Peter Goossens en Viki Geunes aan bod.