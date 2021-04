Paardrijkamp was binnen het kwartier volzet

De gemeentelijke sportdienst programmeerde tijdens de voorbije vakantie opnieuw een paardrijkamp nadat dit initiatief een tijdlang onderbroken werd wegens weinig interesse. Dit jaar was het duidelijk anders, want binnen het kwartier nadat de inschrijvingen van start gingen was het paaskamp al volzet. 16 kinderen vanaf 7 jaar volgden in de voormiddag een 4-daagse opleiding in samenwerking met de plaatselijke manege Dagen van het Paard. Omwille van de coronavoorschriften werden de 2 groepjes van 8 deelnemers gescheiden gehouden tijdens de activiteiten die coronaproof buiten plaatsvonden. Staf Boons