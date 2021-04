Hamont-Achel/Hechtel-Eksel

Een 41-jarige man uit Hamont-Achel is donderdag in Hasselt tot 18 maanden cel veroordeeld voor twee inbraken, waarvan eentje op kerstdag vorig jaar in een containerpark. “Ik zocht een adapter voor mijn laptop. Alle winkels waren gesloten”, luidde zijn excuus.